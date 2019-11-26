2.6 مليار مشترك في شبكة الجيل الخامس بحلول 2025

المصدر: دبي - البيان

توقعت «إريكسون» في تقرير أن يصل عدد المشتركين بشبكة الجيل الخامس إلى 2.6 مليار مشترك بحلول 2025، بفضل الزخم المستمر لمنظومة الجيل الخامس التي تتطور على نحو مستمر. وتطرق التقرير إلى مجموعة من التوقعات الأخرى، إضافة إلى العديد من الرؤى الخاصة بمزودي خدمات الاتصال المستشرفة للمستقبل.

وقال فريدريك ييدلينج نائب الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون: من المشجع أن نرى مدى اهتمام شركات تصنيع الأجهزة بتقنية الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يشهد 2020، الذروة في إنتاج الأجهزة المتوافقة مع الجيل الخامس، ما سينعكس بالتالي بالزيادة في عدد الاشتراكات بالتقنية الجديدة.

وبالنظر إلى الزخم الحالي الذي تشهده تقنية الجيل الخامس، من المتوقع أن تشهد تقنية الجيل الخامس إقبالاً يفوق الإقبال الذي شهدته تقنية الجيل الرابع المطور LTE.