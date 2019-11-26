برنامج لإعداد المواهب الشابة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» عن إطلاق برنامج هو الأول من نوعه في الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية جيمس العالمية. ويهدف البرنامج إلى إعداد الجيل القادم من المواهب الشابة في الإمارات، وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة التي تتيح لهم النجاح في المستقبل.

تم تصميم البرنامج لطلاب ومدرسي الصفوف من 6 ــ 12 بهدف تشجيعهم على ابتكار حلول فعالة تستند إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتتيح لهم المساهمة بشكل فعّال في معالجة التحديات المستقبلية، وسيمكّن البرنامج مئات الطلاب من تطوير حلول مبتكرة تساهم بإحداث تحولات إيجابية في المجتمع.

ويتمثل الهدف الرئيسي لشركة سامسونغ من خلال هذه المبادرة بلعب دور أكثر فعالية في زيادة الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبالتالي تقديم الدعم للمبدعين وأصحاب الأفكار اللامعة الذين يساهمون برسم ملامح عالمنا الحديث.

وقال جيريك وونغ، رئيس التسويق المؤسسي في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: نؤمن في سامسونغ بأهمية تشجيع المواهب الشابة على التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك لتحقيق هدفين اثنين؛ الأول هو إعداد الجيل التالي من الخبراء والقادة القادرين على إيجاد حلول للتحديات المستقبلية التي تواجهها مجتمعاتنا، والثاني هو تعزيز خبرات هؤلاء الشباب وتأهيلهم بما يضمن حصولهم على مسارات مهنية وفرص عمل مجزية في المستقبل.

ويأتي إطلاق البرنامج في الإمارات كمبادرة للتعلم القائم على المشاريع، الأمر الذي من شأنه تمكين الطلبة من إيجاد حلول مبتكرة ومبدعة للمشكلات التي تعترضهم. ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية لهذا البرنامج، لا سيما فيما يتعلق بصقل مهارات الطلبة وتزويدهم بأساسيات النجاح والقدرة على مواجهة التحديات الناشئة مستقبلاً.