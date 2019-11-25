تطبيق جديد يٌعرّف زوار دبي بأفضل العلامات التجارية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «جو سيرف» المتخصصة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وحلول الويب، تطبيق «أكرم» والذي يتيح للمقيمين والزوار إلى مدينة دبي البحث عن أفضل الماركات والعلامات التجارية المتوفرة في دبي وتجربتها في مختلف القطاعات الخدماتية عبر الإمارات.

ويتيح التطبيق حجز هذه الخدمات والحصول على أفضل الهدايا المقدمة عبر التطبيق ومن دون تكلفة. إذ يوفر تطبيق «أكرم» المتوفر على مختلف الهواتف الذكية ويمكن تحميله من خلال المتجر، فرصة للاستمتاع بمختلف النشاطات والخدمات الراقية، والعديد من الهدايا المتوفرة على المتجر الافتراضي ويتيح لمستخدمي التطبيق الحصول عليها وكل ما يتطلبه الأمر فقط إبراز الكود في الأماكن التي تنتشر فيها تلك الهدايا.

ومن خلال هذا التطبيق أصبح بإمكان المسافر أو الزائر إلى مدينة دبي، الحصول على ثمن التأشيرة والتذكرة للقدوم والاستمتاع بهذه العروض المميزة، والتي تشمل الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة وغيرها الكثير.

وقال المهندس إبراهيم فريج، المدير التنفيذي للشركة: يسعدنا بعد النجاح الذي حققه تطبيق «أكرم» في الدول التي تم إطلاقه بها كالأردن ولبنان، ينطلق التطبيق في ربوع دبي ليستمر في تحقيق نجاحه الكبير لدى فئات مختلفة من المستخدمين. ويتوقع أن يلقى ترحيباً كبيراً لدى مقيمي وزوار مدينة دبي بما يمنحه لهم من فرصة للتجربة الفعلية انطلاقاً من التجربة الافتراضية للتطبيق الذي حقق نجاحاً كبيراً لدى المستخدمين، ونحن بصدد التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

ويهدف التطبيق إلى نشر السعادة والفرح بين المستخدمين إذ تقوم فكرة التطبيق على البحث عن الهدايا والجوائز التي يفوق عددها 400 ألف هدية منتشرة في فضاء دبي الافتراضي.