«لينوفو» تكشف عن أصغر كمبيوتر مكتبي في العالم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «لينوفو» جهاز ThinkCentre M90n-1 في سوق الشرق الأوسط وهو أصغر كمبيوتر مكتبي في العالم صُمم لدعم أماكن العمل المتنوعة بقوة تعادل قوة الكمبيوتر المكتبي ذو الحجم الكامل، وليوفر الراحة من حيث المساحة التي يمنحها الكمبيوتر المحمول.

وقال محمد هليلي، المدير العام لشركة لينوفو في منطقة الخليج: نلتزم في لينوفو بمساعدة الشركات على العمل بذكاء أكبر من خلال تزويدها بالتقنيات التي تلبي احتياجات القوى العاملة الحديثة اليوم.

ونظراً لتزايد عدد الأشخاص الذين يعملون عن بُعد، تزداد أيضاً متطلبات الشركة وضرورة تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فيها. وسيُمكن الكمبيوتر الجديد الموظفين بفضل تصميمه المتين والصغير الذي يتسم بالمرونة من العمل بكفاءة أكبر وسيضمن حصول الشركات على أقصى استفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات.

ويوفر الجهاز أداءً قوياً بحجم مناسب للحمل، ويشمل الجهاز منافذ USB من نوع C الجيل الثاني وUSB 3.1 الجيل الثاني الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من الجهاز، ومنافذ لشاشات وخيارات عدة للأجهزة الأخرى، التي يمكن وصلها بسهولة لزيادة الإنتاجية. ويمكن تشغيله باستخدام كابل واحد ووصله بشاشة عبر وصلة USB نوع C.