«غوغل» ترفع مكافأة اكتشاف ثغرة خطيرة في «أندرويد» إلى 1.5 مليون دولار

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

زادت شركة «غوغل» قيمة مكافأتها لبرنامج اكتشاف الثغرات في نظام تشغيل الأجهزة الذكية «أندرويد» إلى 1.5 مليون دولار لكل ثغرة خطيرة. وكانت أكبر مكافأة أعلنت عنها الشركة تبلغ 38 ألف دولار لاكتشاف أي ثغرة خطيرة والإبلاغ عنها.

وبمرور الوقت زادت قيمة المكافآت مع تزايد شعبية وانتشار نظام أندرويد، واتجاه المزيد من الباحثين في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة إلى تعقب الثغرات في نظام التشغيل، حتى وصلت قيمة المكافأة إلى 1.5 مليون دولار لكل ثغرة خطيرة.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في الشؤون التقنية إلى أن غوغل لن تدفع مكافأة تصل إلى 1.5 مليون دولار مقابل أي ثغرة يتم كشفها، حيث تسعى الشركة إلى اكتشاف الثغرات الخطيرة التي يمكن أن تتيح للقراصنة التسلل إلى الأجهزة عن بعد دون الحاجة إلى الدخول الفعلي على الجهاز المستهدف، مع إمكانية استمرار السيطرة على الجهاز حتى بعد إعادة ضبطه.