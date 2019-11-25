«كاسبرسكي»: التهديدات الإلكترونية ستزداد تطوراً

المصدر: دبي - البيان

حذر باحثو شركة «كاسبرسكي» من أن التهديدات الإلكترونية سوف تزداد تطوراً وتصبح أكثر دقة وتنوعاً تحت تأثير عوامل خارجية عدّة، مثل تطوّر تقنيات تعلم الآلات، أو التطور في تقنيات التزييف العميق وانتشارها، أو التوترات حول طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.

وأشار الباحثون في كاسبرسكي إلى عدد من التقنيات الأساسية التي يمكن أن تُغري ضحايا إساءة استخدام البيانات الشخصية للوقوع في شِراك المهاجمين، ومن بينها النقاشات العلنية لتقنيات التزييف العميق للفيديو والصوت والتي يمكن أن تصبح آلية وتدعم التنميط وإنشاء عمليات الاحتيال، وخطط الهجمات المعتمدة على الهندسة الاجتماعية.

وقال فيشنتي دياز الباحث الأمني لدى شركة كاسبرسكي، إن المستقبل قد ينطوي على احتمالات أكثر مما يمكن توقعه في الوقت الراهن بالنسبة للتهديدات الإلكترونية، موضحاً أن نطاق البيئات التي يتم فيها شنّ الهجمات، وارتفاع مستوى تعقيدها، يتيح الكثير من الاحتمالات.