انخفاض شحنات الهواتف الذكية بالصين 4.5 %

المصدر: بكين- شينخوا

انخفضت شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 34.6 مليون وحدة، وفقاً لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي الشهر الماضي، شكلت الهواتف الذكية 96.2% من جميع شحنات الهواتف المحمولة في البلاد، وفقاً لما ذكره تقرير من الأكاديمية، وهي معهد بحوث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وانخفض إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 6.7% علي أساس سنوي إلى 35.96 مليون وحدة، بانخفاض 0.7% على أساس شهري.

وذكر التقرير أنه في الأشهر العشرة الأولي من هذا العام، انخفضت شحنات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق إلى 323 مليون وحدة.