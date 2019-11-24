بيع «بنتهاوس» في لوس أنجلوس من تطوير «إعمار» مقابل 77 مليون درهم

المصدر: دبي- سيد صالح

بيعت شقة «بنتهاوس»- شقة فاخرة في طابق علوي من بناية أو فندق- ببناية «بيفرلي ويست» التي أنشأتها شركة «إعمار العقارية» في حي «ويستوود» بمدينة «لوس أنجلوس» الأمريكية، مقابل مبلغ 21 مليون دولار «ما يزيد عن 77 مليون درهم».

وتشغل «البنتهاوس» الطابق الــ 18 بأكمله في برج «بيفرلي ويست». وبقسمة سعر بيعها على مساحتها يصبح سعر القدم المربع الواحد فيها 2555 دولار «حوالي 9380 درهم»

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، يعد هذا السعر واحداً من أعلى الأسعار التي بيعت مقابلها الوحدات السكنية في تاريخ «لوس أنجلوس».

وأضافت الصحيفة أن مشتري «البنتهاوس» هو المغني وكاتب ومنتج الأغاني الكندي الشاب، أبيل تسفاي، والمعروف أيضاً باسم «ذا ويكند».