منتج إماراتي يحمي المباني من الحرائق

المصدر: دبي - البيان

حازت العلامة التجارية «دولفين فاير ستوب سيليكون» العازل للحرائق التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» على شهادة الجودة من الدفاع المدني في أبوظبي، وذلك لقدرة المنتج على المساهمة في ضمان سلامة المباني أثناء الحرائق.

ويعد «دولفين فاير ستوب سيليكون»العازل للحرائق، المنتج الأول من نوعه الذي يتم إطلاقه في منطقة الخليج ويعمل على عزل الحرائق بفعالية وكفاءة تامة. وحاز منتج «دولفين فاير ستوب سيليكون العازل للحرائق» مؤخراً على شهادة الاعتماد والجودة من قبل الدفاع المدني بالشارقة وشهادة الجودة من مختبرات«Efectis» المتخصصة في مجال اختبارات سلامة منتجات الحرائق، وهو أحد المختبرات العالمية المعتمدة التي تمنح شهادات الجودة والتدريب، بالإضافة إلى فحص ومراقبة سلامة المنتجات.

وقال سفدار بدامي، المدير الإداري لمجموعة المكرم: يتمتع المنتج بقدرته على عزل ومقاومة الحرائق لساعات أطول وفي درجات حرارة أعلى. وأضاف أن استخدام المنتج سيساعد على تعزيز مقاومة الحرائق داخل المباني.

ويمكن لمنتج «دولفين فاير ستوب سيليكون العازل للحرائق» منع تسرب الحرائق وعزلها لمدة 4 ساعات متتالية داخل المباني في درجة حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية. وأوضحت الشركة أن المنتج عبارة عن وحدة واحدة، معالجة طبيعياً، وتم اختبار فعاليتها لمقاومة وعزل الحرائق من قبل مختبرات محلية وعالمية.