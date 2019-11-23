«دبي التجاري العالمي».. أجندة فعاليات حافلة في نوفمبر

المصدر: دبي - بشار باغ

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

استضاف مركز دبي التجاري العالمي حزمة من الفعاليات المتنوعة خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي يعد واحداً من أبرز الشهور الحافلة بالفعاليات الأكثر تأثيراً ضمن أجندة فعاليات المركز خلال الربع الأخير 2019.

20

إجمالي الفعاليات.

9

فعاليات تقام لأول مرة في المنطقة.

7

قطاعات تخدمها الفعاليات تشمل الفضاء والرعاية الصحية والتشييد والسيارات وغيرها.

90

شركة وعلامة تجارية شاركت في الفعاليات.

10

مؤتمرات دولية جديدة فاز المركز بحق تنظيمها بين 2019 و2022.

37

ألفاً عدد الزوار المتوقعين للمؤتمرات حتى 2022.

المصدر: مركز دبي التجاري العالمي