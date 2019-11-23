تدشين «جمعة جولي» لمتسوقي الإمارات

المصدر: دبي - البيان

دشنت شركة «جولي شيك» للتجارة الإلكترونية، بالتزامن مع فعاليات الجمعة البيضاء في 29 نوفمبر الجاري، «جمعة جولي» في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي التي تمتد طوال شهر نوفمبر الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها لمنصة تسوق إلكترونية.

وتتضمن فعاليات «جمعة جولي» عروضاً حصرية وخصومات استثنائية تصل إلى 80%، وتشمل العروض كل السلع والمنتجات على المنصة، وأبرزها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملابس ومنتجات العناية الشخصية والتجميل والأكسسوارات، وغيرها من السلع الحصرية التي أعدّت خصوصاً للبيع خلال الشهر الجاري.

وتشمل فعاليات «جمعة جولي» كوبونات هدايا مجانية، تحت شعار «سعر مضمون وجودة عالية»، إذ توفر الشركة للعملاء إمكانية إعادة السلع والمنتجات بشكل فوري في حال وجود سعر بيع أفضل، سواء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو المحال التقليدية، ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة لتوسيع شبكة الشركة عالمياً، سواء على مستوى الشركاء أو المستخدمين، وتوفير منتجات متنوعة وحصرية ذات جودة عالية للعملاء في الخليج، وتعزيز مصداقية العروض الحصرية.