«ياهو»: الفجوة التكنولوجية تعيدنا إلى الظلام

المصدر: بكين - د ب أ

قال جيري يانج، المؤسس المشارك لشركة ياهو، أمس، إن العالم يواجه خطر خسارة بعض التقدم التكنولوجي الذي تحقق خلال العقود الأخيرة، بسبب التوترات التجارية والفجوة التكنولوجية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين.

وحذر يانج من «العواقب غير المتوقعة» التي يمكن أن تحدث إذا تخلت كل من واشنطن وبكين عن طبيعة التعاون التي سادت العلاقات بينهما خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأضاف يانج، خلال مشاركته في منتدى «بلومبرغ» للاقتصاد الجديد في بكين: «أعتقد أن جوهر الابتكار يواجه تحدياً شديداً من قبل الاتجاه الحالي».

وتابع الرئيس المشارك لياهو: «نواجه خطر العودة إلى العصور المظلمة إذا لم نوحد المعايير، وإذا ما انقسمنا إلى جيوب صغيرة من الأسواق التي لا تدعم بعضها بعضاً».

وقال يانج يوانكينج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لينوفو، إن فكرة الفصل التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين غير واقعية.

وأضاف أن اختلاف المعايير التكنولوجية سيخلق حالة من الانزعاج لدى المستهلكين.

وتابع: «في كل مرة تذهب فيها إلى بلد مختلف، يجب عليك تغيير هاتفك النقال».

وبرز مفهوم «الانفصال» التكنولوجي بين الشرق والغرب خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما فرضت واشنطن قيوداً شديدة على مشتريات شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من المكونات والبرامج الأمريكية.

وقال جاري ديكرسون، الرئيس التنفيذي لشركة أبلايد ماتيريالز الأمريكية لصناعة أشباه الموصلات، إنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بمفردها بإقامة البنية الأساسية اللازمة لاقتصاد يعتمد على البيانات بشكل كبير.