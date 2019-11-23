«ريد هات» تنظم جولة تثقيف حول أهمية البرمجيات مفتوحة المصدر

المصدر: دبي- البيان

نظمت شركة ريد هات، المزود العالمي لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، جولة لموظفيها من السيدات إلى جامعتي «الإمارات» والجامعة الأمريكية في الشارقة في دولة الإمارات، لتسليط الضوء على أهمية المسارات المهنية في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر وعالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسيدات في الشرق الأوسط.

وقالت دينيس دوماس، نائب الرئيس لشؤون العمليات الهندسية وأنظمة التشغيل في شركة ريد هات: «نحن فخورون بفتح الباب أمام الإمكانات الوظيفية التي يمكن للسيدات في الشرق الأوسط الحصول عليها في الوقت، الذي تشهد فيه المسارات المهنية في البرمجيات مفتوحة المصدر وتكنولوجيا المعلومات ازدهاراً بوتيرة متسارعة.

ونتطلع إلى مواصلة مساهمتنا بتسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة للبرمجيات مفتوحة المصدر في المنطقة».