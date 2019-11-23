الذكاء الاصطناعي يساهم في نمو الإنتاج المحلي الألماني بنسبة 13%

المصدر: كولونيا - د ب أ

أثبتت دراسة حديثة في ألمانيا أن التكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي يمكنهما زيادة منجزات الاقتصاد الألماني بصورة هائلة.

وقالت الدراسة، التي أجريت بصورة مشتركة من جانب كل من اتحاد الاقتصاد الإلكتروني في ألمانيا وشركة الاستشارات أرثر د. ليتل ونشرت اليوم الخميس في كولونيا غربي ألمانيا، إنه في حال استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الألمانية في جميع أنحاء البلاد، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي سيرتفع فعلياً بنسبة تزيد على 13% حتى عام 2025 مقارنة بالعام الجاري.

وأفاد معدو الدراسة بأن القدرة الكلية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى نحو 488 مليار يورو، منها 330 ملياراً (أي 70% منها)، ستنتج عبر توفير التكلفة و150 أخرى (أي 30%) أرباحاً.