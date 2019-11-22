دبي رابعة أفضل وجهات العام الجديد

المصدر: دبي- البيان

كشفت «ويجو»، أكبر سوق للسفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قائمتها لأفضل البلدان والوجهات التي تتيح للمسافرين قضاء تجارب استثنائية خلال موسم الأعياد والعطلات المُقبل، وجاءت دبي في المرتبة الرابعة ضمن القائمة؛ حيث تتميز هذه المدينة السحارة بأجواء احتفالية منقطعة النظير خلال موسم الأعياد، وخاصة في سوق الحدائق الشتوية ضمن قصر الحبتور. وتكتمل روعة احتفالات العام الجديد مع إطلاق عروض الألعاب النارية الضخمة والمبهرة التي تشتهر بها دبي، بما يشمل عرض الألعاب النارية التي تزهو بتصميم بصري شبيه بالنخلة فوق سماء منطقة نخلة جميرا.

وبدأت القائمة مع مدينة روفانيمي في فنلندا، التي تُعتبر مسقط رأس شخصية رجل العيد الشهيرة، والتي تتيح للزوار والمسافرين قضاء أروع التجارب وسط أجوائها القروية التقليدية، وحلت العاصمة البريطانية لندن في المرتبة الثانية ؛ أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب العاصمة الفرنسية باريس، وحلت تركيا في المرتبة الخامسة، وبدورها، تحظى إندونيسيا بشعبية متنامية حلت على أثرها في المرتبة السابعة، أما مدينة نيويورك فقد حلّت في المرتبة الثامنة، وأخيراً تُعد مدينة تالين في أستونيا إحدى أكثر الوجهات شعبية خلال موسم العطلات الشتوية والأعياد للعام الحالي.