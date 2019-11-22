100 ألف درهم جائزة مسابقة لابتكار وجهة المغامرات على جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استجابة واسعة للمسابقة التي أطلقتها مؤخراً لابتكار وجهة المغامرات المقبلة على جبل جيس، والتي تتمحور حول تقديم مفهوم منتج سياحي جديد في إمارة رأس الخيمة.

واستقطبت المسابقة العديد من المشاركات من طلاب الجامعات ورواد الأعمال من شركات ناشئة من مختلف أنحاء الدولة، حيث شملت المشاريع المقدمة مخططات مصورة ورسوماً توضيحية وصوراً فوتوغرافية، ولوحات مرسومة، وأفكاراً مكتوبة وتصاميم جرافيكية. ونظراً لما لاقته من استجابة واسعة، تفتح المسابقة الآن باب المشاركة أمام جميع مواطني وسكان دولة الإمارات العربية المتحدة ليكونوا جزءاً من ابتكار معلم متميز جديد على قمة جبل جيس.

وبإمكان المتسابقين تقديم المفاهيم والأفكار عبر الموقع الإلكتروني www.jebeljais.ae/think-for-the-peak/ حتى 15 ديسمبر 2019، حيث سيتم تقييم التصاميم وإعطائها فرصة المشاركة والفوز بجائزة قدرها 100 ألف درهم، وسيتم الإعلان عن صاحب الفكرة الفائزة في 20 يناير 2020، ونظراً لأهمية المسابقة وحجم جائزتها وعدد المشاركين فيها، تضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء في قطاعات السفر والسياحة والإنشاءات والضيافة في رأس الخيمة.

وسيترأس اللجنة راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بدعم من عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، وأليسون غرينيل الرئيس التنفيذي لشركة راك للضيافة، وكريستوفر هيويت نائب الرئيس في مجموعة الحمرا؛ وراديك ستريجسيك العضو المنتدب في شركة «هوليداي مومنتس»، أحد أكبر شركاء هيئة السياحة من شركات إدارة الوجهات.

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تعتبر إمارة رأس الخيمة واحدة من أسرع وجهات السياحة نمواً في المنطقة بفضل الشعبية المتنامية التي تحظى بها المعالم التراثية وسياحة المغامرات في الإمارة».