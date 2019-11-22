إطلاق منصة «غروبادو» التفاعلية بدبي

المصدر: دبي- البيان

تعتزم غروبادو، المنصة الإلكترونية التي تتيح للمؤثرين والأشخاص الملهمين من مختلف أنحاء العالم مشاركة تجاربهم الفريدة ومعارفهم وخبراتهم مع الآخرين، إطلاق أعمالها رسمياً في الإمارات هذا الأسبوع. وسيتمكن المبدعون عند انضمامهم لهذه الشبكة من تنظيم التجارب وتأكيد الحضور وتحصيل رسوم المشاركة. وستحتفل غروبادو بالإطلاق الرسمي لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط في 23 نوفمبر في فندق سيزار بالاس دبي بالتزامن مع إطلاقها رسمياً على مستوى العالم والذي سيتم بدايةً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وإسبانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا.

قال عدنان تقية، الرئيس التنفيذي لمنصة غروبادو: «هذه الأداة المميزة ليست مخصصة للمدونين والمؤثرين فقط، بل لكافة الأشخاص الموهوبين الذين يرغبون بمشاركة شغفهم ومهاراتهم مع العالم، ونتطلع من خلال منصة غروبادو إلى تأسيس مجتمع عالمي من الأشخاص المتحمسين لابتكار مغامرات جديدة، والراغبين بأن يصبحوا صناعاً محترفين للتجارب والتمكن من تسخير مهاراتهم واستثمارها بما يحقق النفع المادي لهم، ويتطلع الكثير من الشباب وخصوصاً أبناء الألفية إلى المشاركة في تجارب وفرص جديدة تساهم في إيجاد مجتمعات ملهمة في مختلف أنحاء العالم.