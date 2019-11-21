الأمطار تزيد معرض الطيران متعة وإثارة

المصدر: دبي - البيان

تواصلت فعاليات معرض دبي الدولي للطيران، أمس، لليوم الرابع على التوالي وسط أجواء شتوية ممتعة تحت زخات الأمطار التي أضافت متعة وإثارة على أجواء وفعاليات الحدث الدولي.

ورغم تساقط الأمطار لفترات طويلة، استمرت الفعاليات والعروض الجوية والصفقات والتعاقدات، وحرص المشاركون على التواجد بين أجنحة المعرض وفي منطقة العرض المكشوف للاطلاع على الطائرات المشاركة والاستمتاع بالأجواء اللطيفة والتقاط الصور التذكارية، ومتابعة العروض الجوية ومشاهدة أحدث الطائرات المدنية والحربية المشاركة، والاستماع إلى شرح من مسؤولي الأجنحة حول إمكانياتها وقدراتها.