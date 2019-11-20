دبي تستضيف مؤتمراً عن الطائرات من دون طيار

المصدر: دبي - البيان

استضافت جامعة زايد في المدينة الأكاديمية بدبي مؤتمراً للطائرات بدون طيار، تخللته ورش عمل وعروض تقديمية رئيسة تغطي ثلاث مجالات أساسية، من بينها آفاق تنسيق حركة الطائرات بدون طيار، إضافة إلى المجالين التعليمي والأكاديمي.

وتضمنت الفعاليات العديد من منصات العرض التي تكشف عن أحدث المنتجات والحلول في قطاع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. وتطرق المتحدثون هذا العام إلى موضوعات مهمة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتنوع في برامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات المتوافقة مع تقنيات الطائرات بدون طيار، كما يتحدثون عن مجتمعات الطائرات بدون طيار النسائية الأمريكية وما تلهمهم من ابتكارات.

وقال رياض المهيدب، نائب رئيس جامعة زايد: «تحظى رعاية المواهب المستقبلية في هذا المجال بأهمية كبيرة، ونحن على أعتاب تحقيق رؤيتنا المستقبلية المتمثلة في تشكيل المدن الذكية».