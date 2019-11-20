«هواوي» تطالب أمريكا بمعاملتها بطريقة عادلة

المصدر: دبي - البيان

طالبت «هواوي» الولايات المتحدة بوضع حد للمعاملة الجائرة بحقها. وقالت الشركة في بيان إنه لن يكون لمنح وزارة التجارة الأمريكية التمديد الثالث للرخصة العامة المؤقتة لمدة 90 يوماً تأثير مهم على أعمال الشركة بأية طريقة، وإن هذا القرار لا يغير من حقيقة أن الحكومة الأمريكية مستمرة بمعاملة «هواوي» بطريقة غير عادلة.

وتعتبر هواوي منذ فترة طويلة أن قرار وزارة التجارة الأمريكية إضافتها لقائمة الكيانات قد تسبب فعلياً بضرر أكبر للولايات المتحدة أكثر من «هواوي»، باعتبار أن تبعاته تمثلت في أضرار اقتصادية كبيرة للشركات الأمريكية التي ترتبط بها هواوي في مجال الأعمال، وأدى لتعطيل علاقات التعاون والعمل المشترك، ونتج عنه تقويض الثقة المتبادلة، أحد المحاور المهمة التي تعتمد عليها سلسلة التوريد العالمية.