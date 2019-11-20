79% من المؤثرين على وسائل التواصل قاموا بإلغاء متابعتهم

المصدر: دبي - البيان

أظهرت نتائج النسخة الرابعة من الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها مجموعة «بي بي جي» و«يوغوف» حول المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ممن شملتهم الدراسة يقومون بمتابعة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات والسعودية، وأن 79% من بين هؤلاء قد قاموا بإلغاء متابعتهم لعدد كبير من المؤثرين اجتماعياً جراء المحتوى الذي يعرضونه ذي الطبيعة الترويجية، والتناقضات القيمية التي يظهرونها.

وعلى الرغم من بروز هذا التوجه لدى المستطلعة آراؤهم، تكشف نتائج الدراسة كذلك عن أن المؤثرين الذين يقومون بنشر محتوى مناسب مازالوا يحظون بمعدلات متابعة قوية، وذلك بفضل حيازتهم ومحافظتهم على ثقة المتابعين، وهي الثقة التي تؤثر بشكل كبير على قرارات الشراء.

