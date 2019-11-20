9.8 ملايين سائح هندي إلى دول الخليج بحلول 2024

المصدر: دبي - البيان

توقع تقرير ارتفاع عدد السياح الهنود القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 5.4 ملايين سائح في 2018 إلى 9.8 ملايين سائح بحلول 2024.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الوجهات والشركات السياحية في الشرق الأوسط لتقديم أحدث عروضها خلال معرض سوق السفر العربي، والذي يقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 أبريل 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، توقعت «كوليرز إنترناشونال» شريك الأبحاث الرسمي للمعرض، أن تستحوذ منطقة الخليج على أكثر من 20% من سوق السياحة الخارجية للهند بحلول 2024، حيث من المنتظر استمرار تدفق الزوار الهنود لغرض الأعمال التجارية والعمل والترفيه.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة المعرض: إن معدل تدفق الزوار الهنود إلى دول مجلس التعاون الخليجي لم يشهد أي تراجع أو انخفاض، لذا من المتوقع أن تحافظ الهند على مكانتها كأكبر مصدّر للزوار إلى المنطقة بزيادة تقدر بنحو 81% بحلول 2024، وهو ما سيسهم في انتعاش صناعة السياحة.