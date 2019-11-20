65% من متاجر التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات لا تمتلك سجل حماية DMARC

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة لشركة «بروف بوينت» أن 65% من أفضل 20 متجر تجزئة عبر الإنترنت في الإمارات لا تمتلك سجل حماية DMARC الخاص بمصادقة الرسائل وإعداد التقارير الخاصة بالأمن الإلكتروني، مما يجعلها عرضة لهجمات للمخربين الذين ينتحلون هوياتها، ويزيدون من خطر الاحتيال الموجه للعملاء عبر البريد الإلكتروني.

ولفتت الدراسة إلى أن 10% فقط من هذه المتاجر قام بتطبيق المستوى الأكثر صرامة من معايير حماية DMARC، والتي تعمل بكفاءة على حجب رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية ومنعها من الوصول إلى هدفها المقصود، وهو ما يعني أن 90% من المتاجر الإلكترونية في الإمارات معرضة لرسائل البريد الاحتيالية.