مفتي السعودية يحسم الجدل حول شرعية الاكتتاب في أرامكو

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

حسم  الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية الجدل حول الحكم الشرعي للمشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، مؤكداً بأنه جائز.

وجاءت  فتوى المفتي العام للسعودية ردا على سؤال أحد المستفتين بخصوص جواز الاكتتاب في أسهم أرامكو، حيث قال: "جائز. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".
 

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