التجربة الرقمية تؤثر في حجوزات المسافرين الشباب بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أصبح لمستوى التجربة الرقمية التي تقدمها شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر، تأثير كبير في قرارات الحجز الخاصة بالمسافرين الشباب في الإمارات، وفقاً لنتائج دراسة المسافر الرقمي العالمي 2019، والتي أجرتها شركة «ترافلبورت»، وشملت استطلاع رأي 23 ألف شخص من 20 دولة.

وقالت كاثرين ولينغتون رئيسة إدارة الحسابات في الإمارات لدى «ترافلبورت»: «أصبح الطلب على التجارب الرقمية عالية الجودة مرتفعاً بشكل استثنائي الآن، بين المسافرين من جيل الألفية في الإمارات.

ولا ينبغي أن يشكل هذا الأمر مفاجأة، بالنظر إلى التطور الملحوظ في السنوات الأخيرة، بواسطة رواد قطاع السفر والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى حقيقة أن هذه الفئة العمرية تنتمي إلى الجيل الرقمي.

واليوم، ينبغي حقاً تقديم تجربة رقمية جيدة بشكل بديهي، وأن يتم السعي إلى صنع الفرق من خلال التميز». وأضافت: «نتوقع توسيع نطاق الأسئلة التي يتم طرحها من خلال البحث الصوتي وتطورها بشكل مطرد، مع طرح المزيد من القدرات الخاصة بالسفر.