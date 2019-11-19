0.1% نمو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا

المصدر: بانكوك - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التايلاندي المعتمد على التجارة نما بأبطأ معدل فصلي له خلال عام في الربع الثالث، ما دفع الحكومة إلى خفض تقديرات النمو لهذا العام مرة أخرى.

وذكرت صحيفة «بانكوك بوست»، نقلاً عن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قد نما بنسبة 0.1% فقط على أساس معدل موسمي، وهو أضعف معدل منذ انكماش شهده اقتصاد تايلاند في الربع الثالث من عام 2018.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الثالث، وهو ما يقل عن النسبة المتوقعة 2.6%. وفي الربع الثاني هذا العام، تم تسجيل نمو على أساس سنوي 2.3% فقط، وهي أضعف نسبة خلال ما يقرب من خمس سنوات.