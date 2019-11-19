غرامة قدرها 469 ألف دولار على «جراب»

المصدر: مانيلا - د ب أ

فرضت وكالة حكومية فلبينية غرامة على الشركة المشغلة لتطبيق جراب قدرها 23.45 مليون بيزو (469 ألف دولار) لخرقها التزامات التسعير في السنة الأول منذ استحواذها على عمليات منافستها الرئيسية «أوبر». وقالت لجنة المنافسة الفلبينية إن الغرامة تشمل رد مبالغ إجماليها 5.05 ملايين بيزو للركاب الذين فرضت عليهم الشركة رسوماً إضافية.

ومنذ اندماج جراب مع أوبر في مارس 2018 وتوليها العمليات في الفلبين، تراقب اللجنة المعنية بمكافحة الاحتكار أنشطة الشركة لضمان التسعير العادل والخدمة الجيدة. وقالت اللجنة في بيان: قررت لجنة المنافسة الفلبينية فرض غرامة قدرها 23.45 مليون بيزو على جراب بسبب خرقه التزامات التسعير خلال الفترة من الربع الأول إلى الثالث من التعهد الأولي (السنة الأولى).