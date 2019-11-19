%18.5 من الأسر اليابانية تستخدم نظم الدفع الإلكتروني

المصدر: طوكيو - رويترز

أظهر مسح لمعهد أبحاث تابع لبنك اليابان المركزي أن نحو خُمس الأسر اليابانية تستخدم الدفع الإلكتروني للمشتريات الصغيرة، في زيادة مقارنة بالعام الماضي ومؤشر على أن ثقافة اكتناز النقود تتغير.

وفي المسح الذي نشر أمس، قال 18.5% من الأسر إنها تستخدم نظم الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهواتف الذكية وبطاقات الائتمان في عمليات التسوق التي تنفق خلالها ألف ين (9.17 دولارات) أو أقل، ارتفاعاً من 15.4% في العام الماضي.

وكان المعدل أعلى كثيراً بين الأسر المكونة من فرد واحد - 43% منهم في العشرينيات والثلاثينيات - إذ بلغت 35.6%، مما يشير إلى أن جهود الحكومة لدفع اليابانيين للاستغناء عن نظام الدفع النقدي ربما بدأت تؤتي ثمارها، على الأقل بين الجيل الأصغر سناً. ورغم نمو المدفوعات الإلكترونية، مازالت عقلية «النقد هو الملك» مسيطرة.