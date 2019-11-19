مفاوضات لبيع «سيدج باي» لـ «إيلافون»

المصدر: لندن - د ب أ

كشفت شركة «سيدج جروب» البريطانية للبرمجيات عن دخولها في مفاوضات لبيع شركة السداد النقدي التابعة لها «سيدج باي» إلى شركة «إيلافون» لحلول السداد الإلكتروني والتابعة لمجموعة «بنكورب» المصرفية الأمريكية مقابل نحو 232 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن شركة «سيدج باي» تقدم خدمات السداد الإلكتروني لعملائها في بريطانيا وأيرلندا. ويتوقف إتمام الصفقة على حصول شركة «إيلافون» على الموافقات الرسمية المطلوبة من مجلس محافظي الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي وبنك أيرلندا المركزي. وتتوقع «سيدج» إعلان تحقيق أرباح من هذه الصفقة تصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني عند إتمامها.