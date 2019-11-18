استخدام الأقفال في حقائب السفر يجعلها أكثر عرضة للسرقة

المصدر: البيان الإلكتروني

عادة ما يلجأ المسافرون لاستخدام الأقفال على حقائب السفر لحمايتها من محاولات السرقة غير أن صحيفة (ديلى ستار) كشفت عن أن الأمر المثير للقلق أن عملية تأمين حقائب السفر بالأقفال تكون مضرة أكثر منها مفيدة.

وذكرت الصحيفة -في تقرير- أن حقائب السفر المزودة بأقفال تكون أكثر إثارة لانتباه اللصوص المحتملين من مثيلاتها غير المزودة بأقفال، ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في المطار القول إن الأقفال تزيد - بشكل فعلي - من فرص سرقة الحقائب.

وأضاف أن الأقفال في هذه الحالة لا تكون رادعا، لكنها تكون بالنسبة للبعض دليلاً على أن الحقيبة تحوي ما يستحق سرقته.