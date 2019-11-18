«رحلتي» علامة جديدة من «دناتا» لخدمة المسافر الإماراتي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «دناتا للسفريات»، علامة السفر الجديدة «رحلتي» والمصممة من قِبَل فريق إماراتي مُختص وتهدف إلى إلهام وتحقيق أمنيات المسافر الإماراتي الباحث عن وجهات سفر مختلفة ومغامرات جديدة لم يسبق له الخوض فيها وعيش تجربة لا تُنسى.

وتسعى العلامة التجارية الجديدة إلى خلْق رؤية مبتكرة للسفر، تعزّز من خلالها مفهوماً أكثر خصوصية للمسافر الإماراتي، عبر تصميم باقات وخدمات حسب الطلب تضمن للمسافر تجربة سفر مختلفة وتخلق له ذكريات مبهرة ومغامرات تتناسب مع اهتماماته. وتركّز «رحلتي» على تعزيز الثقة بينها وبين عملائها الكرام، إذ يطمح فريق عمل «رحلتي» لأن يصبح مستشار السفر الأول للمسافر الإماراتي.

وقالت رحاب منصور المدير العام للعلامة التجارية: تقدم «رحلتي» مفهوماً جديداً للخدمة الاستثنائية، ونتطلع إلى أن نصبح مستشارين موثوقين في مجال السفر، ونسعى إلى ذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات المصممة خصيصاً لترضي اهتمامات المسافر الإماراتي.

ويشرف على اختيار تفاصيلها مدير علاقات يختص بمتابعة كل تفاصيل الرحلة. ونحرص أيضاً على الاستفادة من الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستهداف الشريحة الأكبر من الجمهور والتواصل معه.

كما توفّر «رحلتي» أسلوباً استثنائياً جديداً وفريداً عبر تقديم وتزويد خدمات سفر شخصية لكل مسافر من خلال مستشار سفر موثوق ومختص، يقوم بالعمل والتعاون المباشر مع المسافر لكي يعيش عطلة الأحلام على أرض الواقع.

ولا تُعد الرحلات التي تقدمها «رحلتي» من دناتا للسفريات إبداعية وفريدة من نوعها فقط، إنما تتوسّع لتشمل باقة خيارات للعطلات الرومانسية الخاصة بالعروسين في شهر العسل، كما بإمكان محبي التسوّق الاستمتاع بزيارة أهم وأكثر أماكن التسوق شهرة حول العالم مثل زيارة «بستر فيلج» في الصين ومختلف الدول الأوروبية لخوض تجربة تسوق لا تنسى، كما توفر «رحلتي» أيضاً فرصة للبحث عن الأماكن المفضلة لاستكشاف ثقافات الطعام المختلفة وعيش التجربة مع أشهر عادات الطعام في العديد من البلدان منها إسبانيا، بيرو، اليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى توفّر خيار مغامرات العمر، وعَيش شغف الاستكشاف، كرحلات السفاري إلى كينيا والشفق القطبي الشمالي في فنلندا، وزهور الكرز في اليابان والطبيعة الخلابة في نيوزيلندا.