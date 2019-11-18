%2.5 نسبة ارتفع صناعة الورق في الصين

المصدر: بكين - شينخوا

سجلت صناعة الورق في الصين نمواً مطرداً في الإنتاج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما انخفضت العائدات والأرباح، وفق بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت وزارة الصناعة أن إنتاج الورق ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى 92.88 مليون طن بين يناير وسبتمبر.

وفي شهر سبتمبر وحده، ارتفع إنتاج الورق بنسبة 6.4% على أساس سنوي إلى 10.86 ملايين طن. وحقق القطاع أرباحاً بلغت 43.69 مليار يوان (حوالي 6.2 مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بانخفاض نسبته 20.2%، مقارنة مع العام الماضي. كما أظهرت بيانات الوزارة انخفاض عائدات صناعة الورق الصينية بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.