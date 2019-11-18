تعقيد إدارة البيانات يصعب مواجهة القرصنة

المصدر: دبي - البيان

وجد استطلاع أجراه معهد «سانز» للأمن السيبراني، أن التعقيد المستمر في إدارة البيانات في كل من مباني المؤسسات والبنى السحابية، يزيد من تعقيد المعركة ضد تلك التهديدات. وقالت 74 % من المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع، إنها تعمل في مبانٍ مادية وبنى سحابية في آن واحد، وتستفيد من عدة مزودين للخدمات السحابية في الكثير من الحالات.

ويقدم الاستطلاع، والذي شمل 366 خبيراً يعملون في مجال تقنية المعلومات، عدداً من الأفكار والآراء حول كيفية تعامل المؤسسات مع التهديدات المتقدمة.

وقال مات بروميلي، أحد مدربي معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، ومعدّ الاستطلاع: من الواضح أن إمكانية الاطلاع على البيانات والمستخدمين والأجهزة والبيئة السحابية، تلعب دوراً حيوياً في كيفية وقدرة خبراء الأمن على مكافحة التهديدات المتقدمة بفعالية. ورغم توفر العديد من الأدوات لمجتمع الأمن، إلا أن استخدامها وتطبيقها يعتمدان على فهم بيئة المؤسسة.