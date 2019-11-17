محمد بن زايد يستقبل عدداً من المسؤولين المشاركين في معرض دبي الدولي للطيران

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - كلا على حده - معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية وليان كاريت النائب التنفيذي لرئيس شركة بوينج والرئيس التنفيذي لقطاع الدفاع والفضاء والأمن في الشركة وايريك ترابيير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران .. المشاركين في فعاليات الدورة الــ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 التي انطلقت اليوم في مطار آل مكتوم الدولي " دبي وورلد سنترال ".

ورحب سموه بضيوف الدولة وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم في المعرض.

وبحث سموه والحضور فرص التعاون المشترك بين دولة الإمارات والدول والمؤسسات التي يمثلونها في المعرض بما يحقق المصالح المتبادلة خاصة في مجالات صناعة الطيران والفضاء والاستثمار فيه.

كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وتبادل سموه وضيوف الدولة الحديث حول أهمية فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 - الذي تشارك فيه حوالي 160 دولة و1300 شركة و165 طائرة مدنية وعسكرية - لما يمثله من منصة عالمية لعرض أحدث ما توصل إليه القطاع وأنتج في مجال صناعة الطيران والدفاع والفضاء وتقنياتها.

حضر اللقاءات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.