تلفزيون دبي يواكب معرض الطيران

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن مواكبته وتغطيته الإعلامية لفعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال»، والتي تنطلق اليوم وتستمر 5 أيام، بمشاركة 1300 شركة، منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض، وتنتمي إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

وقال راشد أميري، نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، إن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة سيواكب المعرض منذ اليوم الأول للافتتاح، وعلى مدى أيامه الخمسة، من خلال شبكة المراسلين والإعلاميين والتقنيين المتواجدين في مطار آل مكتوم الدولي، بعد أن تم تجهيز استديو خاص في موقع الحدث، والذي سيتولى عملية النقل التلفزيوني المباشر لحفل الافتتاح، وبقية الفعاليات والعروض الأخرى، كما تم تجهيز استديو مركز الأخبار لهذه الغاية.

وأضاف أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، أعد مجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة، التي تواكب المعرض، إلى جانب التغطية المباشرة للافتتاح، على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، والتي تبدأ الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأشار أميري إلى الجهود الفنية والتقنية التي سيقوم بها أكثر 250 إعلامياً وفنياً من العاملين في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، وذلك لإبراز الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المعرض، الذي يعتبر أكبر حدث للطيران في منطقة الشرق الأوسط وأحد أكبر معارض الطيران في العالم نمواً، في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور متابعة عروض الطيران، التي تجذب إليها الجمهور سواء المقيم في الدولة، أو المتابع لتلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية، بعد أن أضحى معرض دبي للطيران حدثاً عالمياً ينتظره الكثيرون في جميع أنحاء العالم.