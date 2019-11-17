«نيوارك ليبرتي إنترناشونال» أغلى مطار في أمريكا

المصدر: نيويورك - د ب أ

صنف موقع «بوينتس جاي» الأمريكي، المختص بشؤون السفر والطيران، مطارات «لا جوارديا» و«نيوارك ليبرتي إنترناشونال» و«جون.اف.كينيدي»، بوصفها الأغلى في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه بالنسبة للمطارات الأغلى في أمريكا، تصدر مطار «نيوارك ليبرتي إنترناشونال» القائمة، يليه مطار «جون.اف.كينيدي»، ثم مطار «دولز إنترناشونال» قرب واشنطن، ثم مطار «سان فرانسيسكو انترناشونال»، وجاء مطار «لا جوارديا» في المركز الخامس.

وفي مطار «لا جوارديا»، يبلغ ثمن فنجان القهوة 3.10 دولارات، وتصل رسوم انتظار السيارات 39 دولاراً في ليلة واحدة.