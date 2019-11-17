«روتانا» أفضل سلسلة فندقية للأعمال في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت «روتانا»، إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط، لقب «أفضل سلسلة فندقية للأعمال في المنطقة» للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «بزنس ترافلر» للعام 2019، الذي أقيم في المملكة المتحدة.

تَسَلّم الجائزة في لندن نيابةً عن الشركة غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة. ويتم التصويت على جوائز «بزنس ترافلر»، والتي تعرف على مستوى العالم بكونها مقياساً للتميز، من قبل قراء المجلة الرائدة في المملكة المتحدة، وهي تحتفي بالمعايير العالية والإنجازات التي حققتها أبرز الفنادق والمطارات وشركات الطيران في العالم.

وقال غاي هاتشينسون: يسرنا تلقي الجائزة للعام الثاني على التوالي. إن لهذا التكريم وقعاً خاصاً لدينا، لكونه يعتمد على آراء الضيوف، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بضمان رضا ضيوفنا عبر مجموعة علاماتنا الفندقية.

يُذكر أن روتانا تدير حالياً 68 فندقاً في 25 مدينة موزعة على 14 دولة في أنحاء الشرق الأوسط وإفــــريقيا وأوروبا الشـــرقية وتركيا، والتي تضم 18018 غرفة ضمن العديد من علاماتها المميزة.