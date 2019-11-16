وفد اسكتلندي يزور دبي في إطار التعاون الثقافي والتجاري

المصدر: وام

زار وفد اسكتلندي دبي مؤخرا بالتنسيق مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندي. وذلك في إطار التعاون الثقافي والمعرفي والتجاري بين البلدين.

ضم الوفد البروفيسور بيل رسيل ونيك اندرو من جامعة دندى والبروفيسور ليز باكون ودوج واترز من جامعة البرتاى ولان كولينز رئيس غرفة تجارة دندى وانجوس ولاورن ماكجورك عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دندي وانجوس يرافقهم الدكتور أبو بكر جابر مدير كلية آل مكتوم ولينداجيبسون من كلية آل مكتوم.

وقال ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إن الوفد التقى خلال زيارته في اليوم الأول ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبى والمسؤولين بالغرفة حيث جرى استعراض التبادل التجاري بين دولة الإمارات واسكتلندا، وأعرب الغرير عن أتم استعداد للتعاون مع اسكتلندا وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين خاصة أن الوفد الاسكتلندي أبدى استعداده لتصدير العديد من المنتجات الاسكتلندية عن طريق تجار إماراتيين.

وعرض الغرير إرسال وفد من غرفة دبي لاستكمال المباحثات حول التعاون التجاري والصناعي بين البلدين. فيما أكد ميرزا الصايغ الاستعداد لدعم وفد الغرفة بكل طريقة ممكنة لإنجاح زيارته وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الصايغ إن أعضاء الوفد التقوا أيضا خلال الزيارة بمسؤولين في شركة دبي للألومنيوم حيث تعرفوا على فخر الصناعة الاماراتية من منتجات الالمنيوم التي تلقى إقبالا في السوق العالمي وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية.

كما زار أعضاء الوفد الاسكتلندي عددا من الجامعات شملت جامعة أبو ظبي والجامعة البريطانية في دبي وجامعة الشارقة وبحثوا مع سعادة حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة موضوع بدء دراسات الصيرفة الاسلامية المطروح للدراسة من كلية آل مكتوم.

وفي ختام زيارة الوفد استضافت القنصلية البريطانية في دبي الوفد الاسكتلندي خلال حفل استقبال حضره معالي ايفان ماكى وزير التجارة والاستثمار بالحكومة الاسكتلندية واندرو جاكسون القنصل العام البريطاني بدبي والدكتور حنيف القاسم مدير مركز حقوق الإنسان بجنيف والدكتورة فاطمة الصايغ من جامعة الامارات ولفيف من المهتمين بالحراك الثقافي والتجاري في الإمارات واسكتلندا وعدد كبير من الطالبات الإماراتيات اللواتي حضرن دورات برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة بكلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا خلال السنوات الاخيرة.

وخلال الحفل ألقى ميرزا الصايغ كلمة أكد فيها اهتمام دولة الامارات بتعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة وخاصة اسكتلندا حيث بدأ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية هذه العلاقة منذ حوالي عشرين عاما من خلال مبادرته الرائدة بتأسيس كلية آل مكتوم في دندي واليوم تحصد الإمارات ثمار هذا التعاون الثقافي والتعليمي ومازالت تسعى لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في جميع المجالات.