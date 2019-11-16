سيارات خارقة بملايين الدولارات في "دبي الدولي للسيارات 2019"

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل معرض دبي الدولي للسيارات 2019 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي أعداد كبيرة من الزوار الذين حرصوا على مشاهدة ما يقدمه من مجموعة كبيرة من السيارات تصل قيمتها الإجمالية إلى ملايين الدولارات، من بينها سيارات خارقة ونماذج أولية وسيارات ركوب وأخرى رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الابتكارات التقنية المرتبطة بعالم السيارات والنقل.

كما تستمر عروض "برودرفت أكاديمي" في الساحة الخارجية. حيث يختبر الجمهور الإحساس بالانطلاق إلى جوار سائق محترف عبر جولة انجراف مشوقة مليئة بالحماس وروح المغامرة.

بالإضافة إلى الاستعراضات المبهرة للدراجات النارية برعاية "رد بول" التي يقدمها كل من بطل العالم للاستعراضات مايك جنسن والبطل الإماراتي شادي الظاهري وعروض الانجراف التي يقدمها سائق الراليات الشهير عبده فغالي.

يختتم معرض دبي الدولي فعالياته يوم السبت 16 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي.