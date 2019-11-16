«ذا نيو بيبر»: دبي نموذج مثالي للحداثة والأصالة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «ذا نيو بيبر» دبي بأنها مدينة مستقبلية محاطة بالصحراء، وأنها ليست مجرد مدينة تتسم بالفخامة ومظاهر الثراء والرفاهية، وإنما تعد أيضاً بمثابة دراسة حالة في حد ذاتها للمتناقضات التي تجمع بينها، وأهمها التناقض بين الحداثة والأصالة.

ونشرت الصحيفة «ذا نيو بيبر» أمس تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان: «دبي: النموذج المثالي للمزج بين القديم والجديد»، ركزت فيه على المزج بين العراقة والمعاصرة، باعتباره من أهم السمات اللافتة في دبي.

وأكد التقرير أن هذا المزج لا يقتصر على دبي تحديداً، وإنما هي سمة تميز دولة الإمارات بصفة عامة، فهي وجهة مستقبلية وتقليدية معاً.

وذكر التقرير أنه لأمر مدهش ومبهر أن يرى المرء كيف تنجح دبي في الاحتفاظ بثقافتها وتراثها الثريين في خضم حركة الحداثة المتسارعة التي تعيشها بصفة مستمرة، وكيف يزدهر فيها القديم جنباً إلى جنب مع الجديد وبنفس الوتيرة. فعلى سبيل المثال، يزدان أفق دبي بأطول بناية في العالم، وهي «برج خليفة»، فيما تتراص على مساحات من أرضها الأسواق الشعبية التقليدية التي تبيع المنتجات التقليدية كالتوابل، البخور، العطور والملابس التراثية.

وتطرق التقرير إلى سرد أوجه التنوع بين الأصالة والمعاصرة في دبي مستعرضاً ملامح الأصالة في دبي، فتناول الصحراء، فذكر أن تجربة المغامرات الصحراوية في دبي تفوق كثيراً ما يتصوره المرء في إبهارها وما تتضمنه من أنشطة ممتعة ومثيرة، بما في ذلك رحلات السفاري، أنشطة التخييم، اجتياح الكثبان الرملية داخل السيارات ذات الدفع الرباعي المخصصة لذلك، زيارة المحميات الطبيعية لمشاهدة الحياة البرية التي تتميز بها الإمارات، ومن أبرز عناصرها حيوان «المها» وشجرة «الغاف»، وغيرها من المغامرات.

وانتقل التقرير إلى دبي المعاضرة، فاختار من معالمها «دبي مول»، والذي وصفه بأنه أحد أبرز رموز الحداثة في دبي.