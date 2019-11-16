الاتحاد للطيران تعزز ولاء المسافرين بمكافآت نوعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، عن إعادة إطلاق برنامجها لولاء المسافرين والحائز الجوائز، ضيف الاتحاد، بتصميم جديد وتحسينات نوعية على مكافآته.

ويوفّر البرنامج الذي وصل عدد أعضائه إلى أكثر من 6.5 ملايين ضيف حول العالم، ويُعد أحد برامج السفر الرائدة في القطاع، مزايا جديدة مبتكرة وهامة.

وأصبح بإمكان أعضاء برنامج ضيف الاتحاد استخدام أميالهم لشراء المزيد من الرحلات، إما عبر استخدام الأميال وحدها، أو عبر الدفع بالأميال والنقد معاً، مع توافر المزيد من الاختيارات الملحقة مثل، المقاعد السياحية الرحبة، أو الأمتعة الإضافية، فضلاً عن شراء برامج التأمين عبر محرّك الحجز etihad.com.

أما بالنسبة لترقية المقاعد والخدمات ذات الصلة، كالدفع لشراء أمتعة إضافية مثلاً، فستكون متوفرة أيضاً مقابل الأميال عبر موقع الاتحاد etihad.com. وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: إننا فخورون بما حققه برنامج ضيف الاتحاد حتى اليوم، وسعداء بإعادة إطلاقه بحلته الجديدة ومزاياه المحسّنة ونحرص على توفير طرق جديدة ومبتكرة لمكافأة ولاء الملايين من ضيوفنا حول العالم، سواء من خلال إلغاء القيود حيث أمكن، أو من خلال توفير مجموعة واسعة من المزايا والمنتجات المتفوقة، والتي تتفق مع تطلعاتهم وتوقعاتهم من ضيف الاتحاد.

وسيحظى الضيوف من حملة العضوية الذهبية فما فوق بخدمة السائق مع السيارة المجانية باتجاه واحد، في أبوظبي، لدى حجزهم عبر أميال البرنامج للسفر على متن درجة الأعمال أو الدرجة الأولى.

ومن التحسينات المقررة أيضاً والمتوقع بدء العمل بها لاحقاً، أن تكون صلاحية الأميال مفتوحة وصالحة للاستخدام طالما قام الضيف بإجراء عملية شراء واحدة على الأقل كل 18 شهراً.

كما ستتوافر خصومات حصرية لأعضاء البرنامج لدى شراء باقات الاتصال اللاسلكي على الطائرة وخيارات المقاعد. وسيتاح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من الفئة البلاتينية الاستفادة من ميزة خدمات كبار الشخصيات، التي توفر وكلاء خدمة عملاء مخصصين للمساعدة.