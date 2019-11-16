«Cartlow» يطلق تجربة تسوق جديدة عبر الهاتف المتحرك

المصدر: دبي -البيان

انطلق أخيراً في الإمارات تطبيق الهواتف المتحركة Cartlow الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة لتوفير وسيلة بسيطة وفعّالة تتيح لكلٍ من تجار التجزئة والعملاء شراء وبيع مجموعة واسعة من المنتجات المُعتمدة المملوكة مسبقاً، والمنتجات مُعادة التصنيع، والمنتجات الجديدة مفتوحة العلبة، ومنتجات التخفيضات.

يقدّم Cartlow للمتسوقين أسعاراً لا تقبل المنافسة على المنتجات اليومية. تتمثل مهمة Cartlow في تقديم منتجات مُعتمدة تم فحصها من قبل خبراء مختصين مع توفير ضمان تصل مدته إلى عام واحد، فضلاً عن تزويد المستخدمين بتجربة تمنحهم راحة البال عند التسوق ومنحهم فرصة مضمونة لاغتنام أهم العروض.

وتشمل هذه المنتجات الهواتف المتحركة، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة المنزلية، والساعات، والألعاب والكثير من المنتجات التي سيتم إضافتها إلى التطبيق باستمرار.