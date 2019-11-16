80 ألف وظيفة تشطبها مصانع ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت دايملر الألمانية إنها ستتخلى عن 10 % من الوظائف الإدارية في وحدة صناعة السيارات المرسيدس التابعة لها ما يرفع عدد الوظائف التي أعلن عن الاتجاه لشطبها في القطاع الصناعي الالماني العام الجاري إلى أكثر من 80 ألف وظيفة وفقاً لحسابات «بلومبرج».

وأعلنت شركات مثل فولكسفاجن وسيمنس تسريح موظفين في الوقت الذي يكافح فيه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من أجل التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة كما يعاني قطاعا صناعة الآلات والإنسان الألي (روبوت) من تباطؤ الصادرات وتداعيات النزاعات التجارية.

وفي حين أن معدل البطالة يقترب من أدنى مستوى تاريخي يشهد عدد العاملين على نحو حر أو العاملين من الخارج (فريلانس) ارتفاعاً.