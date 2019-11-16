تراجع إيرادات القطاع الفندقي في ألمانيا

المصدر: فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ

تراجعت إيرادات الفنادق والمطاعم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، غربي ألمانيا، أمس، أنه بعد احتساب مؤثرات الأسعار، تراجعت الإيرادات في سبتمبر 2.2% مقارنة بنفس الشهر 2018.

وبحسب البيانات، فإن هذا أقوى تراجع في الإيرادات الحقيقية للقطاع خلال شهر واحد منذ ديسمبر عام 2013.

وبدون احتساب تطورات الأسعار، ارتفعت الإيرادات في سبتمبر الماضي 0.2% على أساس سنوي.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري سجل القطاع، بعد احتساب تطور الأسعار، زيادة في الإيرادات 0.8% وبدون احتساب تطور الأسعار بلغت نسبة النمو 3.2%.

وتشمل الإحصائية الفنادق والمطاعم التي تحقق إيرادات سنوياً بقيمة 150 ألف يورو على الأقل.