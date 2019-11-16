«حياة» تطلق مبادرات عالمية للحد من النفايات البلاستيكية

المصدر: شيكاغو - البيان

أعلنت شركة فنادق حياة عن إطلاق 3 مبادرات عالمية للحد من النفايات بشكل عام والمواد البلاستيكية بشكل خاص في فنادقها حول العالم، وسيتم العمل بالمبادرات في كل فنادق حياة في جميع أنحاء العالم.

وقال مارك هوبلامازيان، المدير التنفيذي ورئيس شركة فنادق حياة: «نهتم بالناس حتى يكونوا في أفضل حال، وفي سبيل تحقيق ذلك، لا بد من الأخذ بالاعتبار أطر الاستدامة العالمية التي تركز على استخدام الموارد بطريقة مسؤولة، والمساعدة في معالجة أكثر القضايا البيئية إلحاحاً اليوم. ولا بد لي من القول إن التلوث البلاستيكي هو قضية عالمية، ونحن نأمل من خلال الجهود التي نبذلها إلى دفع الضيوف، والنزلاء، وأنفسنا أيضاً، على التفكير ملياً بترشيد استخدامنا للمواد للبلاستيكية».