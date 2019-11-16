دبي الوجهة الإقليمية الأولى للشركات العالمية

المصدر: إعداد - عمرو عادل

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عززت دبي خلال العام الحالي مكانتها الريادية باعتبارها الوجهة الأولى لافتتاح المكاتب والمقرات الإقليمية للشركات الدولية الراغبة في خدمة عملائها في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

وواصلت دبي تصدّر المنطقة في هذا المجال، وبفارق كبير عن بقية مدن الشرق الأوسط، حيث تستأثر وحدها بقرابة نصف المكاتب والمقرات الجديدة التي تفتتحها الشركات الأجنبية في المنطقة بأكملها.

49 %

من المكاتب والمقرات الجديدة التي تفتتحها الشركات الأجنبية إقليمياً تحتضنها دبي

341

عملية افتتاح لمكاتب ومقرات لشركات دولية بالشرق الأوسط عام 2018

167

افتتاحاً لمكاتب ومقرات لشركات دولية في دبي العام الماضي

1.17

مليار دولار الاستثمار الرأسمالي لافتتاح العمليات الجديدة للشركات الدولية في الإمارة

203.5

ملايين دولار قيمة الاستثمار الرأسمالي لافتتاح مقرات للشركات الدولية في أبوظبي

9.7

مليارات دولار الاستثمار الرأسمالي المرتبط بافتتاح مكاتب للشركات الدولية بين 2010-2017

120

مكتباً المتوسط السنوي في الإمارة بين 2010-2017

50

مكتباً المتوسط السنوي في مدن بالشرق الأوسط

المصدر: مجلة «إف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز