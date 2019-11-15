تقرير سنغافوري: دبي نموذج مثالي للحداثة والأصالة

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «ذا نيو بيبر» السنغافورية دبي بأنها مدينة مستقبلية محاطة بالصحراء، وأنها ليست مجرد مدينة تتسم بالفخامة ومظاهر الثراء والرفاهية، وإنما تعد أيضاً بمثابة دراسة حالة في حد ذاتها لأوجه التنوع والاختلاف التي تجمع بينها، وأهمها المزج بين الحداثة والأصالة.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان: «دبي: النموذج المثالي للمزج بين القديم والجديد»، وركزت فيه بصفة خاصة على المزج بين العراقة والمعاصرة، باعتباره من أهم السمات اللافتة في دبي.

وأكد التقرير أن هذا المزج لا يقتصر على دبي تحديداً، وإنما هي سمة تميز دولة الإمارات بصفة عامة، فهي وجهة مستقبلية وتقليدية في آنٍ واحد.

وذكر التقرير أنه لأمر مدهش ومبهر أن يرى المرء كيف تنجح دبي في الاحتفاظ بثقافتها وتراثها الثريين في خضم حركة الحداثة المتسارعة التي تعيشها بصفة مستمرة، وكيف يزدهر فيها القديم جنباً إلى جنب مع الجديد وبنفس الوتيرة.

فعلى سبيل المثال، يزدان أفق دبي بأطول بناية في العالم، وهي «برج خليفة»، فيما تتراص على مساحات من أرضها الأسواق الشعبية التقليدية التي تبيع المنتجات التقليدية كالتوابل، البخور، العطور والملابس التراثية.



وتطرق التقرير إلى سرد أوجه التنوع بين الأصالة والمعاصرة في دبي بالتفصيل، فبدأ بالحديث عن ملامح الأصالة في دبي، فتناول الصحراء، فذكر أن تجربة المغامرات الصحراوية في دبي تفوق كثيراً ما يتصوره المرء في إبهارها وما تتضمنه من أنشطة ممتعة ومثيرة، بما في ذلك رحلات السفاري، أنشطة التخييم، اجتياح الكثبان الرملية داخل السيارات ذات الدفع الرباعي المخصصة لذلك، زيارة المحميات الطبيعية لمشاهدة الحياة البرية التي تتميز بها الإمارات، ومن أبرز عناصرها حيوان «المها» وشجرة «الغاف»، وغيرها من المغامرات.



ثم تحدث التقرير عن مدينة دبي القديمة، فوصفها بأنها تبدو عالماً آخر داخل دبي تطأ قدماك أرضاه بمجرد استقلال «العبرة»، والتي تعد أقدم وسيلة للنقل المائي في دبي، لاجتياز «خور دبي»، الذي يربط بين دبي القديمة والمعاصرة.

وانتقل التقرير إلى الحديث عن دبي المعاصرة، فاختار من معالمها «دبي مول»، والذي وصفه بأنه أحد أبرز رموز الحداثة في دبي، وأنه لا يجوز منطقياً زيارة دبي من دون مشاهد هذا المعلم المهم كونه أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة، حيث يضمن أكثر من 1300 متجر متنوع للتجزئة و200 مطعم، فضلاً عن حوض السمك العملاق «دبي أكواريوم» و«الحديقة المائية»، «الشلالات»، «النافورة»، «حلبة دبي للتزلج على الجليد»، وغيرها من الوجهات الممتعة.