«الاتحاد الهندسية» تتبنى تقنيات جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

تبنت «الاتحاد الهندسية»، مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، تقنيات جديدة بعد تعاونها مع شركتي EOS وBigRep، المزودين لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لافتتاح معمل التصنيع الجمعي، الأول من نوعه في المنطقة الذي يحصل على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران للتصميم والإنتاج.

ويضم المعمل القائم في مرفق الاتحاد الهندسية المحاذي لمطار أبوظبي، طابعتين صناعيتين معتمدتين بالتقنية ثلاثية الأبعاد. وتتميّز الطابعة الرئيسية في المعمل، EOS P 396، باستخدام تقنية مسحوق المادة المنصهر، التي تلبي الاحتياجات التي تتطلب دقة وأداء عاليين. ومع مقارنتها مع عملية التصنيع التقليدي، فإن تلك التقنية تساعد على تسريع الإنتاج وتوفير أجزاء المقصورة في زمن قياسي وبوزن أخف.

وحصلت الاتحاد الهندسية إلى جانب شريكتها EOS، هذا الشهر على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران كأول مرفق للصيانة والإصلاح والعمرة تابع لشركة طيران، يوفر طباعة ثلاثية الأبعاد بتقنية مسحوق المادة المنصهر.

وقال بيرنارد رانديرات، نائب الرئيس لشؤون التصميم والهندسة والابتكار في الاتحاد الهندسية: يأتي إطلاق المرفق الجديد تماشياً مع الدور العالمي الرائد الذي تلعبه الاتحاد الهندسية في هندسة الطائرات.