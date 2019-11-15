طرح تقنيات ضيافة ذكية في «هايتك دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة شركة «VDA» الإيطالية عن طرح مجموعة من نظم الأتمتة المبتكرة، بما في ذلك تقنية المساعد الصوتي الافتراضي المدمج «فويس هب» لتوفير تجربة فندقية تلبي تطلعات الأجيال الجديدة، وذلك خلال مشاركتها في «هايتك دبي»، أكبر معرض لتكنولوجيا الضيافة في الشرق الأوسط.

وتمثل تقنية «فويس هب»، المدعومة من برنامج «فولارا»، نظاماً جديداً متعدد الاستخدامات يمكّن النزلاء من إعطاء أوامر صوتية للمساعد الافتراضي لتشغيل أو إطفاء الإنارة، ورفع أو خفض درجة الحرارة، إلى جانب التحكم بوسائل الراحة الأخرى في الغرف الفندقية. وتعزز هذه التكنولوجيا من الطريقة التي يتفاعل بها النزلاء مع تقنيات VDA للتحكم بالصوت.

وقال بييركارلو غراماغليا، الرئيس التنفيذي لمجموعة VDA: يسعدنا استعراض تقنية المساعد الصوتي الافتراضي المدمج «فويس هب» في معرض هايتك دبي، لكونها تشكّل علامة فارقة لمجموعة VDA، كمزوّد للحلول الخاصة بقطاع الضيافة، من حيث تكاملها مع خاصية التحكم بالصوت.

تمثل هذه الخطوة عملية تكامل بين نظام VDA لإدارة غرف الضيوف، والتلفزيون التفاعلي والمساعد الصوتي الافتراضي «فويس هب» من «فولارا» لتوفير تجربة سلسة. كما نفخر أيضاً بالمشاركة في فعاليات «هايتك دبي»، الذي يوفر فرصة فريدة لنا للوصول إلى سوق الضيافة الإقليمي، الذي تزيد قيمته حالياً على 75 مليار دولار، لا سيما وأننا متواجدون في الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً.