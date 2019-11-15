خطط لإطلاق مؤشر جديد يرصد مشكلات السفر عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

تعمل شركة «إكسبيديا غروب»، بالتعاون مع شركة استراتيجيات الأعمال «ماجد» على إطلاق مؤشر مشكلات السفر عبر الإنترنت، وتقتضي مهمته العثور على المسافرين، الذين يبحثون عن مورِّدين يقدّمون تجارب سفر سهلة، ويتعاملون بصورة سريعة وفعّالة مع أيّ تحدّيات تنشأ خلال رحلات سفرهم.

ويتزامن هذا مع تركيز «إكسبيديا» على إطلاق العنان لمنصتها لبناء حلول للمسافرين والشركاء، من شأنها المساعدة في القضاء على معوّقات السفر وتيسيره، وجعله أكثر متعة، وأيسر وصولاً، ومن خلال القيام بذلك، يصبح العالم بأكمله في متناول أيدي مليارات الأشخاص.

وقال سيرل رانك، مدير مجموعة شركاء السفر في «إكسبيديا»: ركّزت الشركة على التواصل مع العالم من خلال تمكين استكشاف رحلات الطيران والفنادق ووسائل النقل والأنشطة والبحث عنها وحجزها، من خلال طريقة يقل فيها التوتر ومعدل حدوث المشكلات.